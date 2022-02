Festival della polenta in villa

Tornano gli appuntamenti enogastronomici nel parco e negli spazi interni di Villa Bagatti Valsecchi a Varedo (MB) con il primo weekend di Carnevale ed il Festival della Polenta: due giorni dedicati ad una pietanza povera e semplice ma eccezionale in tutte le sue forme. Il Menù del Weekend prevede polenta liscia, taragna, oncia, con lo zola o con l’uovo, accompagnata da tagliere di formaggi o dallo spezzatino.

Per i più piccoli, invece, è disponibile anche la pasta al pomodoro. Secondo la nostra filosofia, Gusto e divertimento sono simboli della vita stessa, legati al piacere dei sensi più nobili, all’aggregazione e alla socialità. Sono entrambi in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti.

Villa Bagatti Valsecchi di Varedo si trova in provincia di Monza e Brianza, con ingresso da Via Vittorio Emanuele II, 48. Oltre che a piedi ed in bicicletta, la Villa può essere raggiunta in treno e in auto, in quanto sono disponibili molti parcheggi nelle immediate vicinanze, come quello in Via F. Rebuzzini. In Auto: Varedo - SP527 è l’uscita n.7 della SS35 Superstrada Milano - Meda. In Treno: 5 minuti a piedi dalla stazione Trenord di Varedo, che collega le tratte Milano Cadorna - Camnago L. (S4) e Milano Rogoredo - Seveso (S2) con frequenza regolare in circa 30 minuti. Qui tutte le info: https://www.trenord.it/it/home.aspx.

Festival della Polenta è un evento di Italia on The Road - Cibo Da Strada & Via Audio.