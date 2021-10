Scorrerie Letterarie, festival ludico-creativo a Monza

Prezzo non disponibile

Dal 15/10/2021 al 17/10/2021

Il 15, 16 e 17 ottobre la città di Monza cambierà volto grazie a Scorrerie Letterarie, un festival ludico-letterario che mira ad animare gli spazi e le persone che, per un intero weekend, potranno godersi la città tra avventure, giochi, musica e spettacoli. Le attività, tra lo scanzonato e il letterario, riaccenderanno la fantasia dei cittadini monzesi così da consentire loro la riscoperta dello spazio urbano: le iniziative sono infatti diffuse sul territorio e si adattano a tutte le età. Basterà anche solo passeggiare tra le vie di Monza per imbattersi accidentalmente in installazioni, concerti e giochi interattivi.

A questi si affiancano altre attività programmate quali spettacoli, passeggiate culturali, quiz letterari e cacce al tesoro a cui si può accedere tramite prenotazione. Le iniziative saranno fruibili non soltanto dai cittadini monzesi: per agevolare chi meno potrebbe conoscere la città, Parafrisando ha reso disponibile sul sito www.parafrisando.it una mappa per navigare tra gli eventi e trovare quelli che più si adattano ai propri gusti. Il progetto, ideato da Parafrisando, è stato realizzato con il contributo della Fondazione della Comunità Monza e Brianza e Comune di Monza e con la collaborazione di numerose realtà del territorio, quali associazioni culturali e sportive, librerie, musicisti, artisti, e molti altri.