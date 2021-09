Festival Si Ride a Brugherio, teatro al parco

A Brugherio torna in scena sIride, giunta quest'anno alla sua dodicesima edizione.

L'evento è promosso dall'Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Brugherio, con la direzione artistica e organizzativa degli Eccentrici Dadarò, in collaborazione con il Circuito C.L.A.P.Spettacolodalvivo e con il sostegno della Fondazione della Comunità Monza e Brianza. Il festival internazionale del teatro urbano si svolgerà dal 17 al 19 settembre 2021 con in programma dieci eventi che avranno luogo al parco di Villa Fiorita e allo spazio di Maria Bambina, ma in caso di pioggia presso la palestra Kennedy e l'ex chiesa Maria Bambina (il dettaglio nel programma).

Gli spettacoli pur essendo all'aperto, ma avendo carattere aggregativo, saranno godibili in aree delimitate e nel rispetto delle norme anti-COVID19. In particolare l'accesso agli spettacoli è consentito ai possessori di Green Pass, nel rispetto del DL 105/2021. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale e il controllo da parte degli operatori avverrà tramite app "Verifica C19" del Ministero della Salute. Qui il programma con tutti gli appuntamenti in programma.

