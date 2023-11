Monza Fast Future: il 1° Festival della Sostenibilità

Partirà da Piazza Trento e Trieste domenica 5 novembre Monza Fast Future, la prima edizione del Festival della Sostenibilità di Monza, dedicato ad ambiente e mobilità sostenibile, promosso dal Comune di Monza e organizzato da Pro Monza con Epickonomia.

Dalle 09:30 alle 18 sono numerosi gli appuntamenti aperti a tutti per scoprire buone pratiche in città e approfondire i progetti di “sviluppo green”.

Il programma

Il Festival aprirà ufficialmente alle 10 con gli interventi del Sindaco Paolo Pilotto, dell’Assessore all’Ambiente, Energia e Mobilità Giada Turato, dell’Assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli, del presidente dell’Associazione Pro Monza Giorgio Mangiagalli e di Valter Artelli. Dopo gli interventi delle autorità, si partirà alle 10.30 con FIAB, che introdurrà la ciclopedalata; alle ore 10.45 sarà il turno della presentazione del patto di collaborazione con il Comune di Api in città. Alle 11 Avis terrà la propria iniziativa legata alla Giornata degli Alberi. Alle 11.15 l’associazione Erewhon presenterà i suoi giochi realizzati realizzati con oggetti di uso quotidiano riciclati. Alle 11.30 sarà il turno del settore giovanile di AC Monza, che presenterà I calciatori biancorossi della sostenibilità. A mezzogiorno ENPA illustrerà invece le mappe delle aree verdi e delle aree per cani in città, e alle 12.15 la Polizia Locale presenterà una nuova auto elettrica in dotazione, per la quale il Festival donerà una colonnina di ricarica. Insieme alla Polizia Locale, saranno presenti anche la realtà di Car Sharing E-Vai e Matteo Mambretti con il suo bus storico Iveco EffeUno.

Nel pomeriggio, toccherà alle 14.15 al negozio di bici di Monza Bike your Side. Alle 14.30 DESBri (distretto economia solidale) parlerà del progetto “a filiera corta”, nuovo modello economico basato sulle relazioni solidali. Alle 15 l’associazione ELIANTO parlerà del proprio orto sperimentale mentre LiberiFrutti illustrerà alle 15.30 le proprie attività legate alla natura rivolte ai bambini in collaborazione con Assoflor associazione florovivaisti. Alle 15.45 Ciclofficina presenterà una bicicletta fatta interamente a Monza e alle 16 sarà invece il turno di Plastic Free per le attività di raccolta mozziconi e l’illustrazione dell’ordinanza che vieta la dispersione dei palloncini di plastica in aria. Alle 16.15 le GEV (guardie ecologiche volontarie) del Comune Monza e Parco Valle Lambro, i volontari Park Angel e Oipa, Guardie Eco-Zoofile Volontarie per la tutela degli animali, parleranno del patto di collaborazione con il Comune per il controllo dei giardini reali del Parco di Monza. Alle 16.30 gli studenti del liceo ITI P. Hensemberger presenteranno il loro progetto Salute del Lambro e benessere di una Comunità, oltre a proporre esperimenti da realizzare dal vivo in collaborazione con Legambiente. Alle 17 l’Associazione EuCliPa tratterà del patto europeo per il clima e alle 17.15 verrà proiettato il video del Progetto Orti Condivisi.

Le attività in piazza

Nella piazza, Radio Number One si occuperà dell’animazione e presenterà le associazioni impegnate nei patti di collaborazione attivi in città. Alcune attività saranno su iscrizione: Esselunga coinvolgerà il pubblico e soprattutto i più piccoli con "Alimentiamo la sostenibilità": laboratori organizzati in collaborazione con MadeGus - Maestri del Gusto per comprendere l'impatto dell’alimentazione sul pianeta. Bici Coppi ha in programma due pedalate di gruppo da Piazza Trento e Trieste fino al Parco di Monza e ritorno, per provare i nuovi prototipi di e-bike dal design futuristico (i ragazzi devono essere accompagnati da un adulto), in collaborazione con Fiab che svolgerà anche l’attività di ciclofficina e la punzonatura delle biciclette. Con Plasticfree si potrà invece partecipare ad una passeggiata ecologica per raccogliere i mozziconi di sigaretta. Saranno poi presenti in piazza diversi stand e laboratori: Enpa gestirà un’attività di truccabimbi mentre LiberiFrutti terrà laboratori di ecoprinting per riprodurre sul tessuto o su carta foglie, fiori e bacche. L’associazione Erewhon colorerà la piazza con Suoni in gioco, giochi sonori e realizzati con oggetti di uso quotidiano riciclati. Sangalli e Creda Onlus propongono il gioco del riciclo e aree di laboratorio dedicate all'ambiente. Non mancheranno, infine, numerosi altri stand di aziende, scuole e associazioni del territorio.

“Il Festival – afferma l’Assessore all’Ambiente Giada Turato – sarà una grande occasione d’incontro tra i cittadini e le associazioni partecipanti, e permetterà di avvicinare tutti, a partire dai più piccoli, alle cruciali tematiche della sostenibilità e della tutela dell’ambiente”.