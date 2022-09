Festival delle storie a Monza

Dopo il successo della prima edizione, Brianza Biblioteche organizza la seconda edizione del Festival delle Storie. Dammi un libro che apre le porte. Oltre 70 eventi gratuiti rivolti a bambini e ragazzi (0-15), giovani adulti (16-19) e adulti saranno ospitati in tutte e 33 le biblioteche della rete dal 24 settembre al 10 dicembre 2022.

Libri e appuntamenti per tutti

La novità di questa seconda edizione è la presenza in calendario di eventi rivolti anche un pubblico adulto. Se la prima edizione si rivolgeva esclusivamente alla fascia 0-14 anni, quest’anno - anche per rispondere alle richieste degli stessi utenti che hanno chiesto eventi per tutte le fasce d’età - le proposte sono rivolte a un pubblico eterogeneo nell’ottica di rafforzare, da un lato, la presenza degli adulti in biblioteca e, dall’altro, di potenziare la fascia meno rappresentata, quella dei bambini e dei ragazzi. Il Festival è l’occasione per riportare la socialità al centro della vita della biblioteca e uno dei modi attraverso cui promuovere la lettura e la cultura in linea con la mission stessa delle biblioteche. Un luogo di socialità per la comunità Le motivazioni che spingono il Sistema Bibliotecario a proporre la seconda edizione del Festival con la volontà di renderlo un appuntamento fisso, infatti, sono da ricercare nella necessità e nell’urgenza di riportare le biblioteche al loro fondamentale ruolo di luogo di comunità, centro di aggregazione e punto di riferimento per la cittadinanza.

Il Festival coinvolgerà diversi operatori e professionalità (compagnie teatrali, illustratori, autori, attori, musicisti, ecc.) proponendo svariate attività (letture animate, presentazioni, spettacoli, reading, laboratori, conferenze, ecc.).