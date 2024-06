La Brianza come Honululu: torna il festival dell'ukulele

Torna in Brianza il grande festival dell’ukulele.

Appuntamento domenica 7 Luglio al parco Tittoni, a Desio, dalle 10:00 del mattino fino alle 23:00. Un grande festival dedicato allo strumento estivo (e non solo) per eccellenza, mr Ukulele. Per un giorno Parco Tittoni diventa Honululu, fin dal mattino, in una giornata che vedrà workshop per bimbi/ragazzi/adulti, concerti, mercatini e tante attività dedicate agli amanti dell’Ukulele! Ingresso gratuito per bambini fino agli 11 anni. Il biglietto d’ingresso dà la possibilità di partecipare a tutti i whorkshop, attività e concerti. @brianzaukefest @UKULELE CLUB BRIANZA ??? PROGRAMMA AREA BOSCHETTO Apertura ore 10:00 Ore 11:00 Play Along con Uliano Bruner momento di aggregazione dove sarà possibile suonare tutti insieme canzoni selezionate appositamente per l’occasione Ore 12:00 Ruggero Castellani Show Ore 14:00 Workshop per principianti con l’Uku Coach Andrea Colombari Ore 15:00 Workshop “The Magic of major scale” con Vincenzo Vona Ore 16:00 Open Mic (fino alle 18:30) Ore 17:00 Dimostrazione massaggio Hawaiano Lomi Lomi a cura di Esseressenza Ore 18:30 Flash Mob con Uliano Bruner AREA INTERNA Ore 11:00 Workshop CRESCERE CON L’UKULELE (bimbi dai 7 agli 11 anni) con Francesca Anastasi Ore 14:00 Workshop “Chord Tricks – consapevolezza armonica applicata a semplici progressioni”. Con Ricky Tagliabue Ore 15:00 Presentazione del libro “TEKI” di Lorenzo Vignando (UKULOLLO) Ore 16:00 Workshop CRESCERE CON L’UKULELE (bimbi dai 7 agli 11 anni) con Francesca Anastasi AREA LIVE Ore 17:00 Workshop Danze Polinesiane con Mana Tahiti Ore 19:30 Esibizione vincitore Contest “BRIANZA UKE FEST” Ore 19:35 spettacolo di Danze Polinesiane a cura di MANA TAHITI Ore 20:00 live UKULOLLO Ore 21:30 ESTRAZIONE PREMI LOTTERIA BRIANZA UKE FEST Ore 22:00 live CARLO E LE PULCI INFO GENERALI Per i workshop ci sarà un numero limitato di Ukulele a disposizione in prestito per chi dovesse esserne sprovvisto. Nell’area boschetto saranno presenti una serie di espositori e bancarelle a tema. – Marco todeschini ANTICA UKULELERIA mini laboratorio ambulante dove si prenderà cura dei vostri ukulele malandati – Ruggero Castellani (Chiodo Fisso) @Chiodofisso – bottega di recupero rinnovo restauro mobili e curiosità – Selezione di Ukulele disponibili per l’acquisto c/o l’apposito stand nell’area boschetto. MERCATINO DELL’UKULELE e RPR MUSIQUALITY (Ohana Uke) – Esseressenza Servizio di medicina olistica e alternativa @esseressenza – Mana Tahiti Polynesian Dance School www.manatahiti.it E tanto altro!