Il festival del Paesaggio in Villa Reale

Quando Dal 26/05/2024 al 31/05/2024 Orario non disponibile

Monza Paesaggio Week è il primo evento totalmente dedicato al paesaggio, che dal 27 al 31 maggio si svolgerà in Villa Reale a Monza, con un’anteprima di eventi sul territorio che si svolgeranno a partire da domenica 26. L’obiettivo della manifestazione è far crescere la cultura, la consapevolezza e l’esperienza del paesaggio, promuovere la coscienza dei luoghi, la qualità territoriale diffusa.

Cinque giorni di incontri nel salone d’Onore della Villa Reale. L’inaugurazione ufficiale avverrà lunedì 27 maggio con i saluti istituzionali del Sindaco e dell’Assessore Governo del Territorio. Il tema guida della giornata sarà il patrimonio diffuso nella città di Monza e non solo, con interventi da parte di personalità del mondo accademico e delle istituzioni per osservare il paesaggio nelle sue sfaccettature – dalla sua tutela ai modelli di governance – e analizzarne le caratteristiche storico geografiche con particolare focus, nel pomeriggio, sul patrimonio paesaggistico novecentesco, di cui la stessa Monza è estremamente ricca. Nelle giornate seguenti verrà invece messo l’accento sulla gestione dei parchi regionali; sul verde e la rigenerazione urbana; sulla biodiversità e le trasformazioni del paesaggio negli ultimi secoli di storia per arrivare all’ultima giornata con approfondimenti sui riflessi del paesaggio sulla salute e sul benessere individuale e sui valori del verde urbano nella sfida delle sostenibilità.

Alle 17.00 del 31 maggio il momento finale di sintesi e di formulazione delle prospettive che proietteranno pubblico e relatori verso l’edizione del 2025.

Il “Fuori-Festival”

Dal 26 al 31 maggio, parallelamente alle giornate di convegno in Villa Reale, si terranno 20 eventi diffusi: incontri e appuntamenti i vari luoghi della città: tour guidati, escursioni in bicicletta, performance teatrali, concerti, mostre fotografiche per esplorare e scoprire il paesaggio della città, di ieri e di oggi. Mostre, talk e installazioni permanenti. Completa il programma del Festival un carnet di sette appuntamenti culturali e di approfondimento, tra cui la mostra dell’Ottocento lombardo all’Orangerie della Villa Reale e ai Musei Civici fino al 28 luglio, e seminari promossi dal Collegio dei Geometri, dall’Ordine degli Architetti e dall’Ordine degli Ingegneri Monza e Brianza. Tutte le iniziative sono con prenotazione obbligatoria.

Per gli incontri in Villa Reale è disponibile per il pubblico il parcheggio con ingresso a Porta Monza.

“Il Paesaggio – osserva l’Assessore al Governo del Territorio - è ogni giorno parte della nostra esperienza di vita. Con il contributo di numerosi partner, istituzionali e non, il festival diventerà occasione di approfondite e sfaccettate riflessioni su ambiente, architettura e urbanistica di Monza e non solo, offrendo un’importante occasione di approfondimento sia per i cittadini sia per gli esperti ed addetti ai lavori”.