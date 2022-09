Festival del vino a Lazzate. Da giovedì 6 a domenica 9 ottobre in piazza Giovanni XXIII va in scena la manifestazione dedicata al nettare di Bacco organizzata dall'associazione Borgo in festa con la collaborazione del comune di Lazzate. Mercatini, degustazioni e ristorante aperto. Tutte le sere in programma anche spettacoli e intrattenimento.