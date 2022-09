Lentate sul Seveso si prepara a fare un salto indietro nei secoli fino al Medioevo. Da venerdì 16 a domenica 18 settembre è in programma la Fiera del Conte, la festa in stile medievale che anima la città.

Venerdì sono in programma alcuni incontri culturali e da sabato prenderà il via la manifestazione con giochi a tema (scacchi e gioco dell'oca) in piazza San Vito e alle 20.30 gli Scacchi Viventi con partenza corteo dal Parco di Villa Volta Sannazaro e danze medievali a cura dell’Associazione di danza storica “Il Leoncello” di Legnano. Non mancherà lo spettacolo degli sbandieratori. In piazza e per le vie del centro a partire dalle 15.30 ci sarà un corteo storico con i figuranti di Castiglione Olona, delle contrade lentatesi. A chiudere la giornata anche un duello tra cavalieri a cura di Sala d’Arme “I Magli di Acciaio” Scherma storica Varese.

Domenica sarà attiva un'area ristoro e ci sarà mercatino di prodotti artigianali e bancarelle per le vie del centro. In piazza San Vito ci saranno dimostrazioni di antichi mestieri e nel parco di Villa Cenacolo sarà allestito un accampamento medievale con esposizione di rapaci a cura dell’Associazione “Ali e Artigli".