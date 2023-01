Fiera dell'Epifania a Lissone. Giovedì 5 gennaio nell’area di via Garibaldi si svolgerà la tradizionale Fiera dell'Epifania. Saranno presenti oltre 30 bancarelle con prodotti tipici del territorio, creazioni di hobbisti e prodotti alimentari e non.

Il corteo dei Magi

Venerdì 6 gennaio in città invece si rinnova l'appuntamento con il tradizionale Corteo dei Magi. La sfilata in costume per le vie del centro storico cittadino in occasione della Festa dell'Epifania. Dopo la partenza alle ore 9.15 da Piazza Pertini, la sfilata attraverserà il centro storico lungo le vie Garibaldi, Baldironi, Besozzi, Matteotti, Loreto, Piazza Giovanni XXIII per l'arrivo in Chiesa Prepositurale per la Santa Messa alle ore 10.00. A seguire il corteo percorrerà le vie Sant'Antonio, Piazza Libertà, via Paradiso, Garibaldi per concludersi sotto i portici della sede municipale alle ore 11.15 circa.