A Monza un weekend per gli amanti della musica, dei cocktail e dei buoni sapori

Non solo gin ma anche tante degustazioni e live show: in arrivo una rassegna di appuntamenti dove trionfa il piacere del gusto e tanto divertimento con la Fiera del Gin in programma da venerdì 21 giugno a domenica 23 giugno all'U-Power Stadium di Monza.

Sarà una manifestazione dedicata al distillato più amato di sempre: tre imperdibili giornate che saranno un’occasione di incontro tra gli amanti del gin e i suoi produttori, da quelli più conosciuti a quelli più di nicchia, grazie a un’attenta selezione di produttori italiani a cura di Dottor Gin!

Un momento per scoprire, degustare e acquistare il proprio distillato preferito.

Abbiamo chiesto a Marco Ramunno, AD di Arte del vino, perché dovremmo scegliere il Gin and Sound: “Il gin and sound allo stadio del Monza calcio è un evento imperdibile, si potranno degustare molti gin e ci sarà la possibilità di mangiare da oltre 10 Truck food a suon di balli e musica live, dagli intramontabili anni 90 fino alle amate sigle dei cartoni tv nella giornata di domenica”.

Cosa fare all'interno

Degustare una vasta gamma di Gin, dai marchi più conosciuti a quelli ancora da scoprire, direttamente dai produttori

Trovare etichette di gin provenienti da tutta Europa

Godervi il vostro Gin Tonic con i vostri gin preferiti!

Stuzzicare ottimi piatti on the road tra una degustazione e l’altra nella nostra area food

Divertirvi grazie a live band, musica e show!

Eventi musicali

Venerdì 21 giugno serata anni '90 con “Novantiamo”

Sabato 22 giugno “L'amour Toujours party” Tributo a Gigi D’Agostino con Miky Heic

Domenica 23 dalle ore 12.00 - Giornata Cosplay con i Cartoon Legend!

Un omaggio musicale e non solo alle sigle dei cartoni animati e delle più amate serie TV!



Link: https://www.artedelvinoeventi.it/events/gin-sound-monza-1

IG: https://www.instagram.com/artedelvinoeventi/

FB: https://www.facebook.com/arteDelVino