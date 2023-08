Sbandieratori e cavalieri, festival del Medioevo

Un salto indietro nei secoli. Non lontano da Monza, a Trezzano sul Naviglio, arriva il Medioevo Festival. L'appuntamento è per il weekend dall'8 a al 10 settembre 2023 nel parco del Centenario.

"Giunto alla sua 7° Edizione, il Treciano Medioevo Festival è una delle più coinvolgenti rievocazioni medievali della provincia di Milano e, grazie alla sua notorietà, ha già ottenuto diversi patrocini da importanti enti pubblici. Dopo le prime 3 edizioni sul Naviglio la portata dell’evento è cresciuta, ecco perché ora viene organizzato al Parco del Centenario: un suggestivo polmone verde nel cuore di Trezzano, in grado di ospitare le numerose esibizioni in programma e tutti i visitatori, che potranno partecipare in sicurezza" annunciano gli organizzatori. Saranno più di 250 i figuranti in costume che si esibiranno in spettacoli di scherma storica, danze medievali e falconeria tra sbandieratori, giocolieri e mangiafuoco. Oltre agli stand con street food si potranno trovare la fiera dei Mestieri e le Armi, il torneo dei cavalieri e il palio delle contrade con spettacoli a tema.

Qui è possibile consultare il programma completo.