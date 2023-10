Street food e bancarelle, a Monza arriva la fiera dei Mercanti

A Monza torna la fiera dei Mercanti. Bancarelle, attrazioni, street food e animazione per una domanica di iniziative. Appuntamento il 15 ottobre nel quartiere Triante, nel capoluogo brianzolo.

Ad animarsi e ospitare i banchi e le postazioni di street food saranno via Vittorio Veneto e via Cavallotti. La manifestazione è in programma dalle 9 alle 19. Previsti giochi e divertimenti per bambini.