Fiera del Mistero in Brianza

Cartomanti, tarocchi, sensitivi e performance di artisti del fuoco e trampolieri. In Brianza sbarca la Fiera del Mistero. L'appuntamento è in Villa Bagatti Valsecchi, a Varedo, per domenica 18 settembre. La dimora settecentesca e residenza delle nobili famiglie Bagatti e Valsecchi nei secoli ha saputo alimentare fantasie e leggende e la festa dell'occulto sarà una occasione per scoprire i segreti e far luce sui misteri che aleggiano intorno alla Villa.

"L'evento ospiterà una raffinata selezione di stands unica nel suo genere con oltre 50 banchi a tema mistico, esoterico, dark, gotico e fantasy. Non mancheranno illustrazioni creative, arte gotica, abbigliamento e accessori legati alla letteratura e alla cinematografia dark/horror" annunciano gli organizzatori. L'ingresso ha un costo di 5 euro (gratis per i bambini sotto i 7 anni) e i cancelli apriranno alle 11.

All'interno di Villa Bagatti Valsecchi si terranno conferenze e talk-show con ospiti legati al mondo del Mistero e del Paranormale. Nel corso della giornata verranno organizzate visite guidate della Villa e del suo splendido Parco. Prevista anche un'area food buon cibo, bevande storiche e birra.

