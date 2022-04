A Seregno, dopo due anni, torna la fiera di Santa Valeria. Saranno oltre 190 le bancarelle presenti all’appuntamento di domenica 24 e lunedì 25 aprile. L’edizione di quest’anno sarà ospitata in una location diversa: da via Santa Valeria fino al principio di via Cadore. E accanto alla fiera ci sarà poi spazio per il Luna Park che resterà in via Porada dal 15 aprile al 1 maggio.

“Tra tutto ciò che l’emergenza sanitaria ci ha tolto, le feste per Santa Valeria ci sono mancate in maniera particolare. Abbiamo aspettato il ritorno di questo momento. E, in questa attesa, molte persone del quartiere e della Parrocchia si sono impegnati per tenere viva l’idea. Ringrazio loro e tutti coloro che, a vario titolo, si impegneranno ad animare queste giornate di festa, un momento di leggerezza e serenità di cui tutti avevamo ed abbiamo bisogno” ha detto il sindaco Alberto Rossi.