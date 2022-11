Fiera di Santa Caterina a Besana Brianza

Prezzo non disponibile

Gli animali della fattoria, le bancarelle, i giochi in legno di una volta, i sapori della tradizione e la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Venerdì 25 novembre a Besana Brianza torna l'appuntamento con la Fiera di Santa Caterina, giunto quest'anno alla sua 128esima edizione che rende omaggio all'omonima chiesetta costruita nell'anno 1000 e dedicata a S. Caterina d' Alessandria in via Viarana.

"Durante tutta la giornata la religione, la tradizione e gli antichi sapori si incontrano dando vita ad una grande festa che si snoda lungo le vie della città" spiegano dal municipio.

Tra gli appuntamenti le mostre - tra cui anche quella delle macchine agricole - il vin brulè, il salame cotto e le lenticchie da asporto e la fiera delle merci. “La fattoria”, nel parco di Villa Filippini con esposizione di pecore, bovini, capre e altri animali degli allevatori del territorio. "In periodi dove l’ecologia è all’ordine del giorno, ritrovare il giusto rapporto con la natura e gli animali è fondamentale per promuovere una cultura del rispetto" spiegano dal municipio. Qui è possibile consultare il programma completo.

In piazza E. Corti sarà presente la pista di pattinaggio sul ghiaccio che resterà in città per tutto il periodo natalizio.