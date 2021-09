Fiera degli Sposi a Monza

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Torna la Fiera per gli Sposi Monza Sposi, in programma nei giorni 25 e 26 settembre 2021 all’Arena di Monza.

Sarà un appuntamento irrinunciabile per i futuri sposi che potranno trovare le più interessanti proposte di prodotti e servizi per organizzare al meglio il giorno del matrimonio. Ad arricchire la fiera sposi di Monza verranno proposti workshop formativi gratuiti per gli sposi, aperitivi, tagli della torta e molto altro.

L’evento è organizzato dal circuito Fiere Sposi, il quale conta la gestione di ben 16 fiere sul matrimonio nel Nord e Centro Italia. Tra gli stand si potranno trovare abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia per uomo, donna e bambino; gioiellerie, ville, ristoranti, catering e location, allestimenti floreali, fotografi, wedding planner, truccatori e hair stlylist. E ancora liste nozze, articoli bomboniere, partecipazioni e biglietti augurali. Inoltre si potranno trovare consigli grazie alle agenzie viaggi, di spettacolo ed intrattenimento.

Orari di apertura al pubblico della Fiera Monza Sposi 2021:

sabato 14.00-19.00

domenica 10.00-19.00

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...