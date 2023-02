A Milano un weekend dedicato al vino

Da venerdì 10 a domenica 12 marzo, in Piazza Città di Lombardia, torna Milano in Vino, la mostra-mercato dedicata al vino di qualità. Organizzata da Arte del Vino e giunta all’ottava edizione, la Fiera Nazionale Milano in Vino accoglie etichette e produttori da tutta Italia e dà ai wine lovers la possibilità di conoscere piccole e grandi realtà della vitivinicoltura nostrana, senza muoversi da Milano.

Oltre sessanta aziende, per un totale di più di trecento etichette da tutta la penisola, saranno a disposizione degli appassionati conoscitori così come dei semplici curiosi. Un’occasione unica per scoprire, i profumi, i sapori e le sfumature del grande “vigneto Italia”, raccontato in prima persona dai vignaioli. Ad arricchire l’offerta dell’evento, un ricco programma di masterclass tenute da professionisti ONAV guiderà il pubblico alla scoperta del patrimonio enologico italiano spaziando tra regioni e territori di tutta la penisola.

Ad accompagnare le degustazioni di Milano in Vino, alcune specialità selezionate da Love Gargano: salumi, formaggi, focacce, taralli, e altre prelibatezze pugliesi. Non mancherà lo street food mediterraneo preparato in loco, dal tipico “cuoppo” campano alla pizza, dagli arrosticini abruzzesi alle immancabili patatine fritte. Last but not least, la musica: venerdì 10 e sabato 11 marzo a partire dalle 21:30 degustazione musicale del vino grazie alla raffinata esibizione dal vivo di un violinista che amplificherà emozioni, ricordi e atmosfere.

Sabato 11 marzo dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Domenica 12 marzo dalle ore 12.00 alle ore 20.00

Ticket 20 € comprende: calice, taschina porta calice e degustazioni libere di tutte le cantine presenti

Venerdì 10 e sabato 11 marzo dalle ore 19.00 alle ore 24.00 Ticket 15 € comprende: calice e taschina porta calice, ingresso alla Fiera Nazionale del Vino, 3 token per le degustazioni e accesso a una delle tre masterclass in programma nella serata.