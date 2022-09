Fiera del Vino in Villa Reale. L'appuntamento con "Monza in Vino" è in programma nel weekend di sabato 8 e domenica 9 ottobre, alla Reggia di Monza. "Un evento che vede come protagonisti l’amore per il vino, cultura e divertimento" annunciano gli organizzatori". La manifestazione - a pagamento - è accessibile sabato dalle 15.00 alle 19.00, domenica dalle 12.00 alle 21.00.

Il pubblico potrà accedere alle degustazioni, acquistando il calice e la taschina porta calice. "Il percorso della Fiera sarà lineare e ogni stand ospiterà una o più aziende vinicole, le quali proporranno in degustazione i vini della loro produzione. Sarà sempre presente negli stand una figura esperta direttamente legata all’azienda che racconterà al pubblico le caratteristiche dei loro prodotti e le varie lavorazioni. I partecipanti oltre a degustare e imparare la cultura del vino potranno acquistare durante la fiera le bottiglie direttamente dai produttori".