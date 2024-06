Fiera del gin a Monza

Orario non disponibile

Un weekend dedicato al gin. A Monza arriva la fiera per celebrare il distillato con tre giornate per gli amanti del gin e i suoi produttori, da quelli più conosciuti a quelli più di nicchia. L'appuntamento è in programma da venerdì 21 a domenica 23 giugno all'U-Power Stadium di Monza.

Durante la manifestazione si potranno degustare una vasta gamma di Gin, dai marchi più conosciuti a quelli ancora da scoprire, direttamente dai produttori con etichette provenienti da tutta Europa e stuzzicare ottimi piatti on the road tra una degustazione e l’altra nell'area food e divertirsi con live band, musica e show.