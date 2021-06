Fiera di Primavera a Paderno Dugnano

Torna a Paderno Dugnano la Fiera di Primavera. Appuntamento domenica 27 giugno con bancarelle, street food, espositori, giri in pony, giochi di cortile e tante iniziative per le vie della città. La manifestazione - specificano gli organizzatori - si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19 e anche in caso di maltempo con eventuali modifiche al programma ufficiale. L’evento è patrocinato dal Comune di Paderno Dugnano.

Il programma

Spazio alle proposte per bambini e ragazzi (e per i loro genitori). Ci sarà la possibilità di fare un giro a cavallo grazie al maneggio Little Ranch di Paderno Dugnano. Inoltre, dopo il grande successo delle Edizioni passate, sarà nuovamente possibile divertirsi con I GIOCHI DEL CORTILE, una rassegna di oltre 60 giochi di una volta in legno. Per una iniziativa in totale sicurezza, gli organizzatori metteranno a disposizione di ogni gioco dei guanti monouso, e all’interno del parco giochi verranno posizionati diversi punti con disinfettante antibatterico per il pubblico. Lo staff controllerà la zona al fine di evitare eventuali assembramenti. Infine, un team di appassionati di modellismo darà dimostrazione del funzionamento dei loro AUTO MODELLI RADIOCOMANDATI in una pista creata appositamente per l’evento. Domenica 27 giugno 2021 alle ore 10.00 verrà celebrata nella Chiesa di Santa Maria Nascente in Paderno una S. Messa di ringraziamento dedicata agli operatori sanitari, alle Forze dell’Ordine e alle autorità civili.

Per la prima volta in Fiera, piazza della Meridiana ospiterà una esposizione di moto e auto americane a cura di Road Kings Motorcycles con United Bikers MC Monza-Brianza e la partecipazione dei Bikers Respect.

Bancarelle e street food

Più di 150 espositori presenti nelle vie del centro storico di Paderno Dugnano: hobbisti, artigiani, pittori, aziende agricole e tante occasioni per i vostri acquisti. Tanti i banchi di street food presenti nella sagra delle bancarelle per chi avesse un certo languorino tra un acquisto e l’altro. Nel corso della giornata di domenica 27 giugno 2021 saranno in vigore modifiche alla viabilità e alla circolazione nelle aree destinate allo svolgimento della Manifestazione. Sul nostro sito Web alla pagina https://www.fieradiprimavera. it/viabilita è già disponibile l’elenco delle vie e delle piazze coinvolte con largo anticipo in modo da limitare i disagi per visitatori, residenti ed espositori.