Bancarelle e fuochi d'artificio, torna la fiera di Santo Stefano

Bancarelle, museo cittadino aperto con ingresso gratuito, trippa e anguriata e fuochi d'artificio. A Vimercate torna la Fiera di Santo Stefano.

Appuntamento mercoledì 3 agosto con la sagra organizzata in occasione della festa patronale della città. Dalle 7 alle 13 sarà presente il mercato di Santo Stefano in piazza Unita’ d’Italia, alle 10 la Santa Messa con incendio del pallone presso la Collegiata di S. Stefano.

Il MUST resterà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 con ingresso gratuito. Per tutto il giorno la fiera di articolerà nelle piazze e vie del centro storico, organizzata da a cura di Pro Loco Vimercate. In programma bancarelle, punto ristoro degli Alpini con trippa nostrana e anguriata, visita guidata alla Collegiata di S. Stefano, esposizione di macchine agricole e attrazioni per bambini. La sera si balla in piazza Castellana e per finire gli immancabili fuochi d’artificio.