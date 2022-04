Profumi e colori: la festa dei fiori anima le vie centro

Un fine settimana di colori, profumi e divertimento. L'appuntamento è per il 14 e 15 maggio a Brugherio dove si svolgerà la Festa dei fiori.

L'appuntamento è in piazza Roma e in via De Gaspari con stand di fiori e piante. Ma non solo. In piazza anche il mercatino degli hobbisti e degli artigiani, per la gioia dei più piccoli il trenino itinerante gratuito e le esibizioni degli artisti di strada. Inoltre per i bambini ci sarà il battesimo della sella in groppa ai pony.