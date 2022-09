Longless Film Festival, a Vimercate corti da tutto il mondo

Venerdì 30 settembre si alza il sipario sulla 6 edizione di Longless Film Festival, rassegna di cortometraggi delle giovani promesse della scena cinematografica mondiale. A Vimercate l'edizione 2022 porta con sè numeri da record: 1.630 corti iscritti al concorso, arrivati da 20 nazioni di ogni continente e tutti girati da registi sotto i 35 anni di età. Dopo un intenso lavoro di selezione da parte di una giuria di esperti, si avvicina il momento clou del Festival, con la proclamazione dei vincitori e una serata con ospiti e cinema di qualità.

Creatività, mix di tecniche e linguaggi, alternanza di toni tra il serio e lo spigliato, con storie che attraversano eventi realmente accaduti. Ma anche scene di quotidianità, con un forte occhio alla realtà in cui viviamo: questo e molto altro promettono i sette corti finalisti selezionati per la kermesse vimercatese. Di durata variabile tra i 2 e i 20 minuti, saranno proiettati dalle 20.30 nel Cortile d’onore di Villa Sottocasa (via Vittorio Emanuele II, 53) con brevi interviste dal vivo ad alcuni dei registi. Al termine delle proiezioni verranno premiati i primi tre corti vincitori, con una menzione speciale per il miglior cortometraggio animato. Poco prima, alle 18.30, un altro momento da non perdere: il critico cinematografico Daniele Besana intervista le attrici Demetra Bellina (“Di padre in figlia”, “Tutta colpa di Freud – La serie”, “Comedians”), Maria Vera Ratti (“Rosy Abate”, “Il Commissario Ricciardi”, “Miss Marx”) e l’attore comico Claudio Batta, volto noto di Zelig. Tra i talk con gli ospiti e l’inizio delle proiezioni ci sarà un intervallo musicale curato dal trio Nacàdia. L'evento è organizzato da Aeris Cooperativa Sociale con il patrocinio comunale.

L’ingresso è gratuito e in caso di pioggia ci si sposterà all’Auditorium della Biblioteca civica. Per l’occasione verrà anche rilanciato il fondo Giovani Energie, nato per sostenere percorsi di autonomia e di crescita rivolti ai Neet, giovani che non studiano e non lavorano.