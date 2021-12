Spettacolo di fontane danzanti a Lissone

Fontane danzanti, cerchi di fuoco e spettacoli luminosi a Lissone giovedì 6 gennaio. Appuntamento alle ore 17.30 in Piazza Libertà con l’evento di chiusura con le Fontane danzanti, uno straordinario spettacolo a suon di musica con incredibili giochi di acqua uniti a cerchi di fuoco, resi unici da un laser show che trasformerà uno spazio aperto in un incredibile palcoscenico naturale.

Sarà questa l’ultima iniziativa organizzata nell’ambito del “Natale lissonese”, ma il gran finale sarà altamente scenografico, pensato per stupire adulti e bambini. Le Fontane danzanti tornano a Lissone con uno spettacolo magico, pensato per trasformare l’acqua in un elemento coreografico che si “muoverà” a ritmo di musica. Il fuoco renderà l’atmosfera ancora più spettacolare, i giochi di luce trasmetteranno l’idea dello scorrere del tempo, dell’evoluzione della materia, della nascita e della scomparsa di forme sempre differenti.

Le Fontane danzanti, curate dalla Devil’s Sound Eventi, verranno allestite in Piazza Libertà, all’angolo con via Madonna e per un’ora renderanno davvero unico il contesto centrale della città. La manifestazione sarà in forma statica per evitare ogni forma di assembramento. In caso di annullamento per maltempo, l’evento verrà posticipato in altra data da definire successivamente.