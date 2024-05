Formula Uno Lilt, la corsa in autodromo

Prezzo non disponibile

Domenica 2 giugno torna a Monza la Formula 1, la storica corsa o camminata non competitiva di LILT aperta a tutti: adulti, bambini e anche agli amici a quattro zampe. Ad animare la giornata ci sarà anche Discoradio, per una grande festa all’insegna dello sport, della musica e della solidarietà.

Come arrivare

L’appuntamento è per domenica 2 giugno all’Autodromo Nazionale Monza, con ingressi da:

• Biassono – Santa Maria alle Selve

• Porta Monza

• Vedano al Lambro

Si può lasciare la vostra vettura in uno dei parcheggi all’interno del parco (attenzione i posti sono limitati) o nelle zone limitrofe e percorrendo a piedi gli ultimi metri fino all’incrocio tra Via Vedano e Via Mirabello all’interno del parco di Monza.

Parcheggi:

Parcheggio pubblico parco – P.ta di Vedano Villa Reale Parking

Area parcheggio gratuito – Via parco

A piedi/bici: Ci trovate a queste coordinate geografiche: 45.60869, 9.283923.

Con i mezzi pubblici: queste linee hanno fermate in corrispondenza del Parco di Monza:

Bus: Z212Z221Z321

Treno: S7

I percorsi della Formula Uno

Il giorno stesso dell’evento potrai scegliere tra 2 percorsi: uno da 5 km e l’altro da 10 km:

Partecipando alla Marcia Formula Uno si sostengono le attività di assistenza per i malati oncologici a Casa LILT, il più grande polo oncologico specializzato della Brianza. Casa LILT mette a disposizione della popolazione servizi e attrezzature diagnostiche di ultima generazione e un team medico specializzato in un unico luogo che intercetta i bisogni di diverse tipologie di pazienti. Da chi effettua una visita di prevenzione a chi, malato oncologico, necessita di assistenza specialistica.