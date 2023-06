Campionati di speedcubing italiano e internazionale a Monza

Il mondo dello speedcubing approda a Monza. Sarà il capoluogo brianzolo nel weekend di sabato 24 e domenica 25 giugno a ospitare NexCube Italian Open, un evento dedicato ai campioni italiani del cubo di Rubick. NexCube Italian Open è infatti la più grande competizione di speedcubing mai organizzata in Italia aperta a 250 cuber provenienti da tutta la penisola e dal mondo. Ideato da Goliath Italia in collaborazione con Cubing Italy e la World Cubing Association prevede proprio a Monza due giorni intensi di sfide sui tavoli da gioco.

In programma ci sono le classiche sfide con i cubi 2x2, 3x3, 4x4 e Pyramix, ma anche tanti eventi collaterali per divertirsi e socializzare: un Social Corner dove incontrare i campioni in gara e scattare foto da condividere sui social con l'hashtag ufficiale #nexcubeitalianopen, due Masterclass con lo speedcuber Zamu, che insegnerà le tecniche più efficaci per risolvere il cubo e la Regional Cup, una gara nella gara per mettere alla prova i cuber di ogni regione italiana. Che cos’è lo speedcubing Lo speedcubing è uno sport che richiede abilità logiche, velocità manuale e grande capacità di memorizzazione: una vera e propria sfida per tutti. Grazie alla diffusione di numerosi video tutorial sui social network, è tornato a essere popolare tra i ragazzi di ogni età dopo il successo ottenuto negli anni Novanta. Oggi, conquista un pubblico sempre più vasto.

L'evento è in programma dalle 9.00 alle 18.30 all'Arena Di Monza in via G.B. Stucchi. L'ingresso per il pubblico è gratuito. Per le iscrizione alle gare: https://www.worldcubeassociation.org/competitions/NexCubeItalianOpen2023