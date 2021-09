Gara di regolarità per moto d'epoca alle porte di Monza per la rete antiviolenza

l Moto Club Gessate organizza per domenica 26 settembre 2021 una manifestazione denominata:



#MettiInMotoReteViola – Moto raid in Martesana per la Rete antiviolenza.



La manifestazione vuole offrire a Rete Antiviolenza V.I.O.L.A., che promuove azioni di contrasto del fenomeno della violenza domestica nei confronti delle donne, la possibilità di far conoscere i propri servizi, le iniziative messe in atto e le necessità per poter continuare la propria azione.



Dove:

• Gessate sul piazzale della Chiesa SS. Pietro e Paolo (Via della Chiesa, 2)

• Cernusco S/N in Piazza Unità d'Italia

• Cassano d'Adda in Piazza Giuseppe Garibaldi



Rete V.I.O.L.A. allestirà i propri punti informativi

L'unione di questi tre punti, ma idealmente, l'abbraccio, di tutto il territorio Adda-Martesana è effettuato attraverso un moto raid, una prova del Trofeo Regionale Lombardia Gr.2 per moto d’Epoca, che effettuerà i controlli previsti dal regolamento di gara, nei pressi dei punti informativi della Rete Antiviolenza V.I.O.L.A.

Di fatto il Moto Club Gessate allestirà le postazioni per effettuare i controlli timbro (CT o di passaggio) dei partecipanti al moto raid nei pressi degli Infopoint. Attraverso la punzonatura della tabella di marcia personalizzata per ogni partecipante si attesterà il corretto passaggio del concorrente lungo il percorso.

A Gessate all'interno di Villa Daccò (via Badia 44) si organizzeranno tutte le attività previste per lo svolgimento del moto raid in accordo con il regolamento particolare stabilito ed approvato dalla Federazione Motociclistica Italiana ed il Moto Club.

Cos'è un moto raid Gr.2?



È una gara di regolarità su strada ordinaria per moto d'Epoca.



Ad ogni partecipante è assegnata una tabella di marcia indicante gli orari secondo cui il concorrente deve effettuare le prove cronometrate che, quest'anno per evitare situazioni non controllate, si svolgeranno tutte all'interno di Villa Daccò a Gessate.

Le prove speciali consistono in tratti no-stop (circa 40 mt) che devono essere percorse con i tempi stabili dalla tabella di marcia. I tempi rilevati al 100mo di secondo e le eventuali penalità (es: piede a terra, inversioni, … ) concorrono a definire la classifica della manifestazione per le categorie:

• Vintage dalle origini al 1975

• Classic dal 01-01-1976 al 20° anno compiuto

• Gentleman dalle origini al 20° anno compiuto

• OPEN motocicli senza registro storico

• SQUADRE 3 partecipanti dello stesso moto club



Il Territorio - ADDA MARTESANA

La zona denominata ADDA MARTESANA, che fa parte della Città Metropolitana di Milano, si estende in continuità alla Zona2 di Milano seguendo il naviglio Martesana. L’Adda Martesana è un territorio con elevata qualità paesistico-ambientale, dove il sistema delle acque, costituito dal Naviglio Martesana e dal Fiume Adda, costituisce un valore fondamentale.

Proprio il Naviglio ha costituto dal 1400 la via della Milano Nobile verso le residenze estive.

Ne sono a testimonianza le decine di Ville con rilevanza storica sparse per tutto il territorio.

I comuni di Adda Martesana sono, ordine alfabetico: Basiano, Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassano d’Adda, Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Liscate, Masate, Melzo, Pessano con Bornago, Pioltello, Pozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Segrate, Settale, Trezzano Rosa, Trezzo sull’Adda, Truccazzano, Vaprio d’Adda, Vignate, Vimodrone





Moto Club Gessate

Il Moto Club Gessate è una Società sportiva attiva dal 26 Settembre 1958. Costituita da un gruppo di appassionati Motociclisti, iscritta alla Federazione Motociclistica Italiana dal Gennaio 1959.

Passione, amicizia e solidarietà sono le parole chiave che sostengono da sempre l’associazione: passione per le moto e per le tecniche. Amicizia tra i soci che ha sempre coltivato l'aspetto ludico/sportivo di un moto club a portando per esempio nel 1987 ad organizzare sul territorio una gara di Campionato Italiano Regolarità. Ed infine solidarietà che in oltre 60 anni ha portato alla formazione di associazioni/sezioni come AVIS, AIDO, la Fondazione Tresoldi, … solo per citarne alcune, nonché appoggiando iniziative sul territorio sia per la raccolta materiali e fondi (ad es. Casa Famiglia Don Spinelli di Rivolta d'Adda) sia per il sostegno numerico / morale (es. Ricordo di Yara, RETE VIOLA) in occasione di manifestazioni e raduni.

Moto Club Gessate

Via Badia 44 20060 Gessate

Site: https://motoclubgessate.it/

Emai: info@motoclubgessate.it

PEC MC00015@pec.federmoto.it

Ci ritroviamo il LUN e VEN dalle 21 alle 22 in sede c/o Villa Daccò.

Ad oggi incontri sospesi per emergenza COVID – seguire le comunicazioni sul sito







Rete Antiviolenza

La Rete Antiviolenza V.I.O.L.A. nasce nel 2018 e opera sul territorio dell'Adda Martesana e coinvolge i suoi 28 comuni.

L'obiettivo primario della rete è quello di promuovere una cultura territoriale e diffusa rispetto al tema del contrasto alla violenza di genere, in cui tutti sono coinvolti e corresponsabili: gli operatori, le associazioni, i cittadini.



La rete ha cinque sedi del Centro Antiviolenza: Melzo, Cassano d'Adda, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Trezzano Rosa. Ai centri possono rivolgersi tutti i cittadini sia per dirette situazioni di violenza sia per consulenze su situazioni note.



La Rete Antiviolenza è operativa:

? Lunedì dalle 13 alle 16 a Melzo

? martedì dalle 9 alle 12 a Pioltello e dalle 14 alle 19 Cassano d'Adda

? mercoledì dalle 9 alle 15 a Cassano d'Adda

? giovedì dalle 9 alle 12 a Melzo e dalle 13 alle 16 a Pioltello

? venerdì dalle 9 alle 13 a Trezzano Rosa e dalle 13 alle 19 a Cernusco sul Naviglio



Si può telefonare al 393 1667083 nei giorni e orari di apertura o al 1522 negli altri momenti. La mail è centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it"