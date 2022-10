All’Autodromo Nazionale Monza va in scena il penultimo ACI Racing Weekend del 2022

I campionati italiani di ACI Sport tornano nel Tempio della Velocità per la seconda volta quest’anno. Dopo l’appuntamento di aprile, che aveva visto battagliare i piloti di cinque diverse categorie, per l’Autodromo Nazionale Monza è tempo di ospitare l’ACI Racing Weekend 2, che scalderà il pubblico da venerdì 7 a domenica 9 ottobre con le gare di ben sei serie: Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, Campionato Italiano Sport Prototipi, Posche Carrera Cup Italia, Italian F4 Championship, Clio Cup Series e MINI Challenge. Già oggi, a partire dalle 13, sono in programma i test collettivi dell’Italian F4 Championship, prima di entrare da domani nel vivo dell’azione con le prove libere di tutte le categorie.

Il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance è il piatto forte del weekend monzese e porta in Autodromo il quarto e ultimo appuntamento stagionale della serie, con una lotta ancora serrata tra compagni di scuderia del Team VSR per il primo posto assoluto. Proprio sul prestigioso tracciato brianzolo scopriremo infatti chi si aggiudicherà il titolo tra la Lamborghini Huracan GT3 Evo di Michele Beretta, Edoardo Liberati e Yuki Nemoto, attualmente a quota 42 punti, e quella di Karol Basz, Benjamin Hites e Mattia Michelotto, che seguono a una sola lunghezza di distanza. I piloti si sfideranno una sola volta con una gara di 120 minuti in partenza domenica alle 14:40.

Saranno invece due gli appuntamenti tra gli iscritti al Campionato Italiano Sport Prototipi, che battaglieranno per 25 minuti più un giro sia sabato alle 13:30 che domenica alle 10:10. Anche per questa serie, Monza sarà l’ultimo round in calendario, decisivo dunque per decretare il trionfatore del 2022. Giacomo Pollini (ASD Giacomo Race) è chiamato ad amministrare un cospicuo vantaggio di 36 punti sull’unico inseguitore che lo può insidiare, Davide Uboldi. Tutti i piloti impegnati sulla griglia di partenza guideranno delle Wolf GB 08 Thunder.

Saranno infine protagonisti dell’ACI Racing Weekend 2 anche la Clio Cup Series (suddivisa tra Clio Cup Europe e Clio Cup Italia) e il MINI Challenge. Su un totale di 46 iscritti, il parterre di piloti italiani al via per le due gare da 25 minuti più un giro della Clio Cup Series, una il sabato alle 12:30 e l’altra domenica alle 13:40, sarà gremito, con ben 25 driver nostrani. Due tra questi si stanno giocando il titolo assoluto della Clio Cup Italia, con Gabriele Torelli (Faro Racing) che ha un margine di 6 punti su Felice Jelmini (PMA Motorsport). Anche il MINI Challenge prevede due corse da 25 minuti più un giro, con i piloti che correranno la prima volta sabato alle 14:20 e per la seconda gara alle 11:05 di domenica. I driver saranno suddivisi in tre categorie: Academy, Evo, e Pro.

Tutti gli appassionati che vorranno accedere in Circuito per vivere da pochi metri le emozioni della pista potranno farlo senza pagare alcun biglietto. L’ingresso in Autodromo è infatti completamente gratuito nella giornata di venerdì 7 ottobre, mentre è previsto il solo pagamento del parcheggio per sabato 8 e domenica 9 ottobre, con un costo di 15 euro per le auto e di 5 euro per le moto. Da venerdì a domenica sarà possibile accedere liberamente anche al paddock. Ulteriori informazioni sia sull’ACI Racing Weekend 2 – tra cui tribune aperte e modalità di accesso in Circuito - che sul kart sono disponibili sul sito monzanet.it.