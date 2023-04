Gare e sport: tutti gli eventi di aprile in autodromo

Con la XIV Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo and back e l’FX Racing Weekend è ufficialmente cominciata la stagione sportiva 2023 dell’Autodromo Nazionale Monza. Due eventi che hanno acceso il paddock e le tribune del Tempio della Velocità e hanno fatto da apripista a un mese di aprile che proseguirà con altri appuntamenti di rilievo. La Coppa Milano-Sanremo, anche conosciuta come “Signora delle Gare”, ha preso il via il 23 marzo scorso proprio nell’Autodromo brianzolo, con le prime prove cronometrate che hanno visto le vetture storiche realizzare un doppio passaggio sia sulla pista stradale che, soprattutto, sulle mitiche sopraelevate, uno dei tratti iconici del circuito. Nel fine settimana appena concluso, invece, tra venerdì 31 marzo e domenica 2 aprile, protagoniste a Monza sono state le 12 serie dell’FX Racing Weekend, capaci di regalare spettacolo ed emozioni alle circa 3500 persone che hanno assistito dal vivo a una tre giorni ricca di gare, ben 22, per un totale di oltre 200 piloti impegnati in pista. Tra le varie categorie, si è distinto per prestigio il Campionato GT4 Italy, vera novità stagionale dell’FX grazie alla partnership con SRO Motorsport, con i driver che a Monza hanno disputato due entusiasmanti corse. Hanno prevalso sugli avversari, in gara-1, Giovanni Berton (Bolza Corse) su un’Audi R8 LMS e, in gara-2, Tommaso Lovati alla guida della Mercedes AMG di Lema Racing.

I prossimi appuntamenti

Ma per l’Autodromo l’attività del mese di aprile è appena iniziata e sono diversi gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni. Procedendo in ordine cronologico, la settimana post-Pasqua sarà dedicata principalmente ai test di alcune categorie che scenderanno in pista a Monza nel 2023. L’11 e il 12 aprile i driver della Formula Regional European Championship by Alpine testeranno le vetture sull'asfalto brianzolo per prepararsi alla loro stagione, mentre due giorni dopo, il 14, sarà il turno delle prove della Porsche Carrera Cup Italia, con il tre volte Campione del Mondo in MotoGP Jorge Lorenzo al volante, come lo scorso anno, della 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform. Passeranno due giorni e ad animare nuovamente il Tempio della Velocità, il 16 aprile, ci penseranno le auto dell’ACI Storico Festival, evento firmato Club ACI Storico e giunto alla terza edizione. Il format replicherà quello del 2022, quando oltre 650 vetture tra auto storiche e youngtimer hanno dato dinamismo alla manifestazione, rendendola uno straordinario successo tra parate, giri liberi e parate. Si tornerà invece al racing puro nell’ultima decade del mese di aprile, con un appuntamento da segnare in rosso sul calendario per tutti i Tifosi. Il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS aprirà infatti il suo 2023 con un’imperdibile 3 Ore e vedrà Valentino Rossi nel parterre di piloti. I biglietti per assistere dal vivo alla gara, in programma tra venerdì 21 e domenica 23 aprile, si possono acquistare dal sito monzanet.it o direttamente sulla piattaforma del rivenditore ufficiale www.TicketOne.it.

Infine, l’ultimo fine settimana di aprile, tra venerdì 28 e domenica 30, sarà dedicato a uno degli eventi organizzati dal Comune di Monza e ospitati dall’Autodromo: il Monza Sport Festival, promosso dall’Unione Società Sportive Monza e Brianza, che da oltre 45 anni riunisce le associazioni sportive di Monza e della Brianza per una doppia giornata di sport a 360°.