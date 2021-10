Castelli e borghi Medievali aperti in Lombardia

Ultimi due appuntamenti per visitare i castelli e borghi medievali in Lombardia. Con la festività di Ognissanti, lunedì 1 novembre, e la prima domenica del mese (il 7 novembre) si chiudono anche quest’anno le giornate di apertura congiunta dei 19 castelli, palazzi e borghi fortificati della sessione autunnale che tornerà ad aprire le porte solo nella primavera del 2022.

Nella data aggiuntiva rispetto alle tradizionali prime domeniche del mese, lunedì 1 novembre saranno aperti i castelli e borghi di Cavernago (Bg), Malpaga (Bg), Martinengo (Bg), Pandino (Cr) e Pumenengo (Bg) con orari visite e prenotazioni sempre sul sito www.pianuradascoprire.it. Per l’ultimissimo appuntamento del 2021, domenica 7 novembre, saranno invece aperte la quasi totalità delle 21 realtà della rete, compresi i graditi ritorni del bellissimo borgo e basilica di Rivolta d’Adda nel cremonese, il borgo medievale di Cologno al Serio e l’imponente palazzo di Brignano Gera d’Adda.

Per conoscere gli orari delle visite guidate, i costi e i recapiti per le prenotazioni è possibile visitare il sito sempre aggiornato www.pianuradascoprire.it . Ricordiamo che ogni visitatore può scegliere liberamente di visitare in autonomia le varie realtà aderenti. La segreteria organizzativa dell’associazione Pianura da scoprire è disponibile per tutte le informazioni, chiamando al numero 0363 301452 o all’indirizzo mail: info@pianuradascoprire.it.

Disposizioni sanitarie

Per accedere nei luoghi della cultura è obbligatorio essere muniti della Certificazione verde Covid-19 (Green Pass), in formato digitale oppure cartaceo; in mancanza di tale documento, non sarà consentito l’accesso nei castelli (luoghi al chiuso). L’obbligo di possedere una certificazione verde Covid-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici (come nel caso di visite guidate nei borghi).