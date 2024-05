Castelli e borghi medievali aperti per un giorno cosa vedere vicino a Monza

Torna la giornata dei castelli aperti e dei borghi medievali. Domenica 2 giugno appuntamento con il gran finale della sessione primaverile con numerosissimi eventi. Cosa visitare vicino a Monza? Ecco qualche idea.

La città di Romano, oltre all’apertura della quarta torre della rocca e l’inaugurazione della campana, alle 17 ospiterà il concerto bandistico nel cortile di Palazzo Rubini in collaborazione con l’associazione Abbm. Per cicloamatori sveglia all’alba con la partenza alle 8 dalla Rocca Albani di Urgnano per la tradizionale “Tra borghi e castelli”, la ciclostorica dei castelli bergamaschi che propone quattro percorsi differenziati per famiglie o per sportivi, dai 10 ai 110 km. Sempre a Urgnano “Hobbylandia”, la mostra di collezionismo e modellismo allestita nelle splendide sale della Rocca. A Rivolta d’Adda la visita all’imponente Basilica romanica di S. Maria e Sigismondo si tiene durante la Festa di inizio estate con madonnari, laboratori del gessetto e gioco bimbi per l’infanzia, mentre a Palazzo Visconti a Brignano da non perdere per i più piccoli lo spettacolo teatrale “La bella e la bestia”.

Infine, Martinengo alle 21 ospiterà un concerto di Flamenco nella sala del Filandone, preceduto nel pomeriggio da visite al borgo storico. Come sempre la rete delle 24 località vi aspetta per il vostro viaggio nel medioevo alla scoperta di tanti manieri e borghi solitamente chiusi al pubblico e ideali per una gita fuori porta immersi nelle campagne della bassa bergamasca, della bassa bresciana, del cremasco e del milanese: un’area che pullula di eredità storiche architettoniche e di fortificazioni erette quando il fosso bergamasco segnava il confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia. Potete personalizzare il vostro tour con il nuovo passaporto, al prezzo simbolico di 2 euro, acquistabile presso tutte le località del circuito: un libretto di 36 pagine, su cui verranno timbrate gratuitamente le vostre visite alle dimore storiche e ai borghi fortificati aderenti all’iniziativa.

Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili sul sito www.pianuradascoprire.it, dove sono riportati orari, costi, durata delle visite e i recapiti per le prenotazioni.