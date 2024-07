Castelli e borghi medievali aprono le porte per una notte magica: cosa vedere vicino a Monza

Apertura speciale serale e notturna per molti castelli e borghi medievali del circuito di Pianura da scoprire: dal calar del sole fino alle ore più buie della notte potrete scegliere tra una varietà di proposte di originali visite culturali, suggestivi concerti, gustosi aperitivi, passeggiate con torce e racconti di intrighi e leggende al lume di candela. Un’affascinante novità per le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali, che per il decimo anno aggiungono questo appuntamento estivo inedito. Sarà un’opportunità unica per esplorare le bellezze architettoniche e artistiche della media pianura lombarda sotto una luce completamente diversa, trascorrendo un sabato sera all’insegna del misterioso medioevo in località di solito non accessibili al pubblico.

Sul sito dell’associazione si possono trovate tutte le informazioni relative alle località aperte sabato 6 luglio e le modalità per prenotare la vostra partecipazione. Le prime proposte iniziano già dalle ore 17.30, per proseguire con altri appuntamenti a cavallo del tramonto, fino a protrarsi in alcune località alle ore 22.00 e 22.30 per l’inizio delle ultime visite in versione notturna. Anche per questa edizione serale sarà possibile collezionare i timbri nel nuovo “passaporto”, disponibile al prezzo simbolico di 2 euro presso tutte le località del circuito.

Il libretto illustrato di 36 pagine permette di timbrare (gratuitamente) tutte le vostre visite alle dimore storiche e ai borghi fortificati aderenti all’iniziativa, che si estendono su quattro province: dalla bergamasca al bresciano, dal cremasco al milanese. Non resta che approfittare di questa magica serata e continuare il viaggio guidati dall’affascinante stella della storia e del medioevo. Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili sul sito pianuradascoprire.it dove sono riportati orari, costi, durata delle visite e i recapiti per le prenotazioni.