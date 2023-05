Giornata del naso rosso nel parco di Monza

Domenica 14 maggio 2023, dalle 10.00 alle 18.00, il parco di Monza – vicino alla Cascina del Sole – si colorerà di un fiume di nasi rossi: torna infatti l’edizione brianzola della Giornata del Naso Rosso, l’appuntamento annuale di raccolta fondi organizzato da Vip Brianza Doc, l’associazione di volontariato focalizzata sulla clownterapia, nata nel 2020 sul territorio di Monza e della Brianza.

La giornata GNR al Parco di Monza è patrocinata dalla Provincia di Monza e della Brianza e dalla Reggia di Monza e prevede tante attività gratuite per i bambini e per le famiglie: tatua-bimbi, balli di gruppo, sculture con palloncini, spettacoli di magia clown, tantissime bolle di sapone, gag clown e racconti per bambini. Da dove nasce la Giornata del Naso Rosso? Ogni anno, dal 2005, a maggio, la Federazione Vip Italia (di cui fa parte Vip Brianza DOC, assieme ad altre 70 associazioni sul territorio italiano e della Repubblica di San Marino) dedica al Naso Rosso una giornata intera, in cui i volontari clowns si riversano per le strade e nelle piazze della loro città per sensibilizzare l’opinione pubblica, diffondere il pensiero positivo e il Vivere in Positivo. La Giornata del Naso Rosso, (GNR), è l’unica giornata nazionale di raccolta fondi a favore dei progetti dell’Associazione tra cui la formazione dei nuovi volontari e l’aggiornamento di clown formati attraverso corsi di specializzazione, la missione in paesi europei ed extraeuropei.

Come riconoscere i volontari di Vip Brianza al Parco? (e distinguerli sempre dai truffatori!)

· indossano tutti sempre un camice distintivo (maniche a righe giallo/verde, bavero rosso, Logo VIP Italia sul taschino, scritta ViviamoInPositivo sul retro);

· indossano sempre il Tesserino di riconoscimento, che riporta nome clown, nome e cognome della persona;

· la Giornata del Naso Rosso è per loro l’unica occasione di raccolta fondi durante l’anno: anche in questa occasione, i soldi verranno raccolti solamente al gazebo predisposto