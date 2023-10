Pony, cani e tanti animali: il rifugio di Monza diventa "l'allegra fattoria" per un giorno

Sabato 7 e domenica 8 ottobre: Enpa di Monza e Brianza aspetta tutti gli amanti degli animali con un doppio appuntamento, il sabato con un banco in centro Monza e domenica con la Giornata degli Animali al rifugio monzese in via san Damiano 21.

Il banco in centro Monza

Sabato 7 ottobre i volontari saranno presenti a Monza, nella centralissima via Italia, a due passi da largo Mazzini e dalla Rinascente dalle 9.30 alle 18.30 orario continuato con un gazebo di informazioni e di gadget, tutti a tema animale.

Rifugio aperto

Domenica 8 ottobre l’appuntamento per tutti gli amanti degli animali, piccoli e grandi, si sposta al rifugio di Monza in via San Damiano 21: alle ore 14 si apriranno i cancelli per festeggiare tutti insieme la Giornata degli Animali con un programma ricchissimo. I volontari ENPA vi accompagneranno a visitare i vari reparti del rifugio (canile, gattile, reparto erbivori) dove tanti ospiti aspettano di trovare una famiglia (un servizio di dog-sitting custodirà il vostro cane per il tempo della visita ai vari reparti al fine di non stressare inutilmente gli animali ospitati). Nella grande area di sguinzagliamento sarà allestito un divertente e facile percorso di Mobility Dog in cui, sotto la guida di educatori cinofili ENPA, potranno cimentarsi cani e padroni, ma anche altre attività attendono i quattrozampe che ci verranno a trovare. Chi poi volesse incontrare tutti gli animali del settore erbivori, potrà visitare l’allegra fattoria per conoscere i pony Gigio e Castagna; i maiali Heidi e Peter, i cavalli Matteo e Penelope, le caprette Timmi e Derek a cui i bambini potranno offrire con le proprie mani verdure appositamente preparate, un’occasione da non perdere! E poi germani, galline, galli e la mitica oca Mario.