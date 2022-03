Il giro delle cascine della Brianza in bicicletta

Orario non disponibile

Quando Dal 03/04/2022 al 24/04/2022 Orario non disponibile

Un giro in bicicletta alla scoperta delle cascine della Brianza. Appuntamento tutte le domeniche di aprile con una escursione guidata di dieci chilometri che partirà dal campo di tulipani Shirin di Ornago. La gita è uno degli eventi collaterali in programma in contemporanea all'apertura del campo di raccolta che aprirà le porte il prossimo 1 aprile.

La biciclettata sarà all'insegna della scoperta del territorio, delle sue cascine, della storia e di alcune curiosità. Il giro ha una durata di due ore e mezza circa e la partecipazione all'iniziativa ha un costo di 16 euro per gli adulti e 11 euro per i bambini dai 6 agli 11 anni. Il biglietto di ingresso al campo è di 4,00€, compresi 2 tulipani.

E' necessaria la prenotazione: contatti e informazioni sul sito dedicato.