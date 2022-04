Orario non disponibile

Quando Dal 18/04/2022 al 18/04/2022 Orario non disponibile

Gita di Pasquetta al museo. Per lunedì 18 aprile i Musei Civici di Monza propongono una gita di Pasquetta… nel cuore della città! C’è un luogo dove è possibile passeggiare per le vie di Monza, ammirarne i monumenti, scoprire il Parco, attraversare il Lambro… percorrendo solo pochi metri in eleganti sale.

"Un percorso guidato che ci permetterà di conoscere la città da una prospettiva d'artista" spiegano gli organizzatori.

Costo: tariffa € 6 a persona | tariffa ridotta € 4 persona disabile | gratuità per n° 1 accompagnatore di visitatore disabile.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.museicivicimonza.it

L’iniziativa si svolge nel rispetto delle disposizioni vigenti ai fini della prevenzione e della gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.