Il rogo della Giubiana a e risotto alla luganega

La "caccia" alla strega con pentole e tamburi e poi il rogo e la festa con il risotto alla luganega. Anche a Verano Brianza si celebra la tradizione con il rogo della Giubiana.

Appuntamento domenica 29 dicembre con il ritrovo in piazza Mercato e la caccia alla giubiana. Alle 17 è in programma il corteo in centro paese. A partire dalle 17.30 con la lettura della "sentenza" ci sarà anche l'accensione del rogo e il risotto alla luganega con offerta libera in oratorio. Nella locandina il programma completo.