Gli sposi promessi show: il musical

Sabato 14 e domenica 15 maggio al Teatro Villoresi di Monza andrà in scena “Gli sposi promessi show”. Un musical classico e divertente che tratta uno dei romanzi più importanti della letteratura italiana in un’ottica moderna e ritmata, vicina ai giovani di oggi, che riscopriranno il valore di quest’opera senza tempo.



La regia di Maurizio Colombi ha adattato il romanzo di Alessandro Manzoni in uno show divertente e scanzonato, tra bellissime canzoni e gag inaspettate, senza mai tradire il testo originale. Uno show divertente travestito da Promessi Sposi. Non aspettatevi la classica commedia, ma una divertente e scanzonata rappresentazione in un contesto surreale.



In questo modo un musical pensato per ragazze e ragazzi si trasforma in un successo per tutta la famiglia!



Biglietti a partire da 20€



INFO e BIGLIETTI



039 324534 - 340 8977040