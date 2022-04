Festival dello Gnocco Fritto

Gnocco fritto e tigella con salumi, formaggi e buon vino. Nel weekend del 6, 7 e 8 maggio appuntamento a Brugherio con la 7° edizione del festival dedicato alla cucina emiliano-romagnola, in programma in Piazza Togliatti per un weekend imperdibile di gusto e divertimento. Un weekend all’insegna della cucina emiliana tradizionale con tante specialità regionali, tra cui birre e vini selezionati. Ci sarà la possibilità di usufruire del servizio bar e ristorazione nell’area relax con tavoli e per i più piccoli sarà presente anche un mini luna park.

Il festival è ad ingresso gratuito e va in scena il venerdì dalle h.18:00 e il sabato e la domenica dalle h.11:00 del mattino, anche per pranzo, con orario continuato fino a cena.