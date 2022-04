Festival dello gnocco fritto al Carroponte

Dal 26 al 29 maggio 2022 al Carroponte di Sesto San Giovanni in scena un weekend lungo con la Festa del Gnocco Fritto & Street Food Festival, evento dedicato alla cucina emiliano-romagnola, fra eccellenze del territorio ed abbinamenti inaspettati.

Quattro giorni all’insegna della cucina emiliana tradizionale, tra Food Truck con tante specialità enogastronomiche regionali, tra cui birre e vini selezionati. Ci sarà la possibilità di usufruire del servizio bar e ristorazione nell’area relax con tavoli o, in alternativa, del servizio d’asporto & take away.

Il festival è ad ingresso gratuito e va in scena giovedì e venerdì dalle h.18:00 e sabato e domenica dalle h.11:00 a pranzo e a cena con orario continuato.