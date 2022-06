Festival dello gnocco fritto a Cavenago

Orario non disponibile

Quando Dal 23/06/2022 al 26/06/2022 Orario non disponibile

Inizia l'Estate e continuano gli eventi enogastronomici a Cavenago di Brianza (MB): il 23-24-25-26 Giugno l'appuntamento è con il "Gnocco Fritto & Cucina Emiliana Festival", l'11° edizione del grande format itinerante dedicato alla cucina emiliano-romagnola, in scena nel centrale Piazza Europa in occasione della "Festa di Mezz'Estate" per un lungo weekend di gusto e divertimento.

Il Festival inizierà giovedì e venerdì dalle 18, mentre sabato e domenica già dalle 11:00 (con orario continuato a pranzo e a cena). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti. Consigliamo comunque di arrivare presto e di approfittare anche degli orari del pranzo.

Nell’arco della giornata il pubblico potrà gustare specialità enogastronomiche ed usufruire del servizio bar e ristorazione (con possibilità di servizio da asporto e take away), bere birre e vini selezionati, ascoltare musica dal vivo o rilassarsi nell’area relax con tavoli, mentre i più piccoli si divertono nell’area bimbi con animazione.