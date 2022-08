Il Gran Premio e i 100 anni dell'Autodromo: maxischermo, auto e musica in città

Monza si prepara al Gran Premio. E al centenario dell’Autodromo con il Tempio della Velocità che festeggia proprio quest’anno i suoi primi 100 anni di attività. Da giovedì 8 settembre a domenica 11 settembre Monza sarà la città dei motori e dello sport e, grazie anche ad una serie di eventi e manifestazioni creati per l’occasione, si presenterà ai tanti tifosi mostrando le sue bellezze. I dettagli e il programma completo delle iniziative saranno resi noti successivamente, a inizio settembre. Ma ecco una piccola anticipazione delle attività organizzate in città.

"Il centenario dell'Autodromo sarà naturalmente il leit motiv attorno a cui si svilupperà il FuoriGP di quest'anno, ma non sarà l'unico elemento che lo caratterizzerà: abbiamo voluto riservare ampio spazio ai giovani, al gioco e alle arti performative, portandoli anche in piazze finora poco coinvolte: nel tempo sarebbe auspicabile che tutta la città fosse contaminata dall’atmosfera di festa" hanno anticipato il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore alla Cultura Arianna Bettin.

La stazione, la porta della città

Ad accogliere tutti coloro che raggiungeranno Monza utilizzando il treno, in programma performance artistiche che coinvolgeranno varie realtà del territorio, mentre un punto informativo e promozionale riceverà i turisti fornendo dettagli relativi ad eventi, orari e localizzazioni, attrazioni, itinerari suggeriti e trasporti.

Piazza Duomo “vetrina” di Monza

La piazza ospiterà una vera e propria “vetrina della città” grazie all’allestimento di uno stand di informazione e promozione delle attrattività e degli itinerari di Monza. Saranno disponibili guide turistiche specializzate per visite guidate virtuali con l'illustrazione della storia, delle caratteristiche e del significato culturale dei maggiori punti di interesse.

Maxischermo e auto in piazza Trento

Saranno allestite aree di intrattenimento anche in collaborazione con Radio Number One, aree ludiche a tema motoristico destinate ai più piccoli, aree di esposizione di macchine da gara e un maxischermo per seguire le dirette delle prove e della gara di domenica 11 settembre. Nelle serate del 8, 9 e 10 settembre sono previsti inoltre talk show legati al mondo dell’automobilismo ed esibizioni di band e cantautori di fama internazionale.

Il Village dei piccoli in Piazza Roma

Dal 9 all’11 settembre sarà interamente dedicata ai più piccoli sia con momenti di animazione ludica che con attività legate all’insegnamento dell’educazione stradale. Previsti momenti di gioco anche per famiglie e adulti.

Musica in Piazza Carrobiolo

I passanti saranno allietati con performance da parte di ensemble musicali delle scuole locali e di band giovanili. P

Le mostre

Dal 9 settembre al 27 novembre i Musei Civici ospitano la mostra Autodromo 100. Cronache di una costruzione, quadri di una evoluzione”. Sentimento del tempo e intrecci d’arti, tecnologia e ingegneria, miti e interessi economici intorno al circuito di Monza nel mutare della società durante gli ultimi 100 anni. In mostra immagini, disegni e documenti che ripercorrono la storia e forniscono nuove chiavi di lettura per comprendere gli accadimenti che hanno accompagnato un circuito dotato di caratteristiche uniche, oltre a una sezione dedicata al Futurismo, movimento che al circuito monzese si lega per la sua matrice di pensiero legata alla velocità, al dinamismo e al rombo dei motori. A cura di Luca Bonetti e Claudia Ratti.

Dal 2 all’11 settembre 2022 presso la Galleria Civica “Monza: la Citta', il Parco e l'Autodromo”. Mostra delle opere di pittura e scultura che partecipano alla XIII edizione del concorso. I visitatori potranno contribuire al Premio Giuria Popolare votando l'opera preferita. In collaborazione con la Scuola di Pittura e delle Arti “Alessandro Conti”. Ingresso libero.