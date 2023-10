Halloween da brividi, festa nel bosco in Brianza

Halloween da brividi a Briosco. La Pro Loco anche quest'anno ha organizzato l'evento più spaventoso con una serata nel bosco. L’ingresso - specificano gli organizzatori - sarà organizzato in piccoli gruppi. L'appuntamento è per le 18, con terrificanti costumi. "Per una cena spaventosamente buona, i ristoranti nostri partner per questo evento, vi aspettano dopo il percorso nel bosco". La prenotazione è obbligatoria.