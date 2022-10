Halloween a Cesano Maderno

Prezzo non disponibile

Zucche, fantasmi, scherzi e feste a tema: a Cesano Maderno è in arrivo una tre giorni speciale, dal 29 al 31 ottobre, per la festa più spaventosa dell’anno. Si comincia sabato 29 ottobre alle 15.30 con i Racconti di Halloween, letture "paurose" per i bambini da 5 a 10 anni alla Biblioteca civica "V. Pappalettera". Gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Domenica 30 alle 15.30 le Pitture Spettrali: tutti a Palazzo Arese Borromeo per dipingere streghe e fantasmi. Dai 5 ai 10 anni. Costo: 5 euro, prenotazione obbligatoria su www.villeaperte.info nella sezione EVENTI. Lunedì 31 ottobre dalle 15.00 alla 1.00 in piazza Esedra il Mercatino di Halloween con dolci delizie e hobbisti… per un Halloween da brividi. A cura di LucaEvents.

Sempre lunedì 31 alle 17.30 La Carrozza delle Fiabe nel Giardino Arese Borromeo, spettacolo a cura di Musicamorfosi, Ditta Gioco Fiaba e Biblioteca Civica “V. Pappalettera”: i bambini a partire da 4 anni dovranno prendersi cura di mostri spaventati e renderli di nuovo terrificanti. Partecipazione libera e gratuita.

Infine alle 20.30 e 21.45 nel Giardino Arese Borromeo All Hallows Eve: spettacolo notturno con visita teatralizzata nel Giardino, per bambini e ragazzi dai 12 anni in su, una storia di paura immersi nelle tenebre della notte, a cura dell’Associazione il Sottobosco. Regia di Paola Sinopoli. Ingresso: 5 euro, prenotazione obbligatoria su www.villeaperte.info nella sezione EVENTI.