Halloween nei Giardini della Villa Reale

In occasione della ricorrenza di Halloween il Gruppo FAI Giovani di Monza, in collaborazione con la Reggia di Monza, propone un’iniziativa culturale nei Giardini Reali, un percorso tra paura e mistero alla scoperta degli alberi monumentali che da secoli abitano i Giardini. I visitatori piccoli e grandi, sono invitati in un "luogo magico", immersi in un’atmosfera misteriosa, per conoscere i monumenti verdi dei Giardini, la loro imponenza e longevità, anche attraverso leggende e aneddoti, a partire dalla festa pagana di Halloween.

Zucche intagliate, spiriti maligni che alcuni alberi sono in grado di allontanare, radici mani di strega, fantasmi, scheletri, lupi ululanti, poteri magici della natura, racconti di feste in onore del diavolo e tanto altro tutto da scoprire, sapranno stupire e divertire grazie ai giovani volontari FAI dietro le loro maschere e travestimenti.

Attraverso un percorso all’insegna del divertimento, il FAI Giovani e la Reggia di Monza intendono far conoscere gli alberi monumentali che sono stati censiti nell’autunno 2020 da agronomi incaricati dal Consorzio: il principale obiettivo resta quello di sensibilizzare tutti alla loro tutela e salvaguardia.

Domenica 31 Ottobre, ore 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 15.30 Giardini Reali, Villa Reale di Monza

Contributo minimo di € 4 per iscritti FAI e di € 6 per non iscritti FAI, per aiutare la Fondazione a realizzare la sua missione di tutela e valorizzazione del patrimonio italiano di arte e natura.

Il Gruppo Giovani organizzerà l’iniziativa nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, con prenotazione online, obbligo di mascherina, sanificazione delle mani e mantenimento della distanza interpersonale.

Obbligo di Green Pass. Possibilità di iscriversi al FAI in loco alla quota di benvenuto FAI Giovani di € 15 dai 18 ai 35 anni e possibilità di rinnovo alla stessa quota.

Modalità di partecipazione: Prenotazione tramite il link: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/fai-halloween-con-noi-paura-e-mistero-tra-i-vecchi alberi-dei-giardini-reali-13733/

Se resteranno posti disponibili sarà possibile accogliere visitatori in loco.

