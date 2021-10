Prezzo non disponibile

Gonfiabili per i più piccoli, street food e castagnata. Festa di Halloween a Meda. Domenica 31 ottobre dalle ore 15.30, in via Tre Venezie, appuntamento con la festa più spaventosa dell'anno con un evento a cura dell'Associazione Cittadini Quartiere Polo.

