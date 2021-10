Fantasmini e mostriciattoli. Dolcetto o scherzetto e tante sorprese. Halloween Night a Misinto domenica 31 ottobre. Appuntamento in Piazza Statuto alle 17.30 per una caccia al tesoro per le Vie di Misinto e per uno spettacolo di magia.

In caso di maltempo la serata verrà spostata alle ore 21.00 al centro anziani con lo spettacolo di magia.

