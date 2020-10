Halloween: mistero nel Roseto della Reggia di Monza

Nella cornice della Villa Reale di Monza un altro caso da risolvere per Miss B , un caso reale in una notte da brivido!

Hai dai 5 ai 12 anni?

L' appuntamento è Presso il Roseto della Reggia di Monza Sabato 31 ottobre, dalle 17 alle 19.00

Vieni già con il tuo spaventoso costume di Halloween e preparati per una super avventura tra enigmi, giochi e curiosità sulla vita di Re Umberto I e la Regina Margherita

Trasformati in detective e munito di B Box di Halloween con torcia, mappa e indizi scopri dove è finito il ritratto di Re Umberto I, prima che gli ospiti arrivino per la cena!

L’evento è firmato Babysangels, per informazioni e prenotazioni telefonare al 347 75 97 525 , oppure inviare un’email a

info@babyangels.it richiedendo il modulo di iscrizione

L'evento si svolgerà nel rispetto delle nuove disposizioni previste, le entrate saranno contingentate e verrà mantenuta la distanza di sicurezza.



POSTI DISPONIBILI 40



Quota di partecipazione 29 € (incluso il B box detective, €35 bambino+adulto )



DOVE Roseto della Reggia di Monza

QUANDO 31 ottobre dalle 17 alle 19