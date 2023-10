Halloween nel parco di Monza: misteriose avventure e laboratori

Anche quest’anno il Cascina Costa Alta si trasforma in un luogo di mistero e divertimento per tutti i bambini. L'appuntamento con le iniziative di Halloween nel parco di Monza organizzate dalla cooperativa Meta è per il 27 e il 31 ottobre per i bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, dalle 20:30 alle 22:30. Per i più piccoli, dai 4 ai 6 anni, l’appuntamento è invece per il 1° novembre, dalle 16:00 alle 18:00.

L’evento si terrà nella bellissima Cascina Costa Alta, situata a via Costa Alta, Biassono (MB). Un luogo immerso nel verde, dove i bambini possono giocare liberamente e in tutta sicurezza. Ritrovo sotto al portico di Cascina Costa Alta. In caso di maltempo le attività verranno riadattate e svolte nelle strutture al coperto della Cascina.

Per partecipare all’evento, è necessario iscriversi. Troverete tutte le informazioni necessarie sul nostro sito web www.cascinacostaalta.it.